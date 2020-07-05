مران الأهلي - التركيز على الجانب البدني.. تدريبات إضافية للشناوي وجلسة منفردة للشيخ

أدى فريق الأهلي مرانه صباح اليوم الأحد على ملعب التتش استعدادا لاستئناف الدوري المقرر استئنافه في 7 من شهر أغسطس.

وحرص ديفيد سيزا المدرب العام للفريق عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران وشرح البرنامج التدريبي والتأكيد على بعض الجوانب الفنية.

وركز الجهاز الفني للأهلي على الجانب البدني وتدريبات الكرة في مران اليوم، كما تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين.

وشارك رباعي حراسة المرمى في الجزء الأول من المران الجماعي قبل استكمال تدريبات خاصة مع مدرب الحراس.

وخاض محمد الشناوي تدريبات إضافية في نهاية المران كما قام بالركض حول الملعب.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة منفردة مع أحمد الشيخ في نهاية المران الذي استمر لمدة ساعة ونصف الساعة.

بينما واصل الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود تدريباتهما التأهيلية في ملعب التتش، إذ يخوض الثنائي المرحلة الأخيرة تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية.

ويشمل البرنامج التأهيلي للثنائي جلسة مطولة في الجيم وتدريبات قوية في ملعب التتش بينهما جزء خاص بالكرة.

ويتعافى حمدي فتحي من إصابة غضروف الركبة بينما يتعافى محمد محمود من الرباط الصليبي.

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