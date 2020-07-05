مواعيد مباريات الأحد 5 يوليو 2020 والقنوات الناقلة – ريال مدريد وبرشلونة وليفربول

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد، والموافق يوليو 2020 والقنوات الناقلة.

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الدوري الإنجليزي

يبدأ اليوم في الساعة الواحدة ظهرا. بيرنلي يواجه شيفيلد يونايتد عبر قناة بي إن سبورتس 2.

نيوكاسل يواجه وست هام الساعة الثالثة عصرا عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وفي الخامسة والنصف مساء سنكون على موعد مباراة مصرية في الدوري الإنجليزي. أستون فيلا الذي يضم الثنائي أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" في مواجهة ليفربول ومحمد صلاح بطل الدوري الإنجليزي سلفا عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ختام اليوم في إنجلترا سيكون في العاشرة مساء بين ساوثامبتون ومانشستر سيتي عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

بداية اليوم ستكون مبكرة جدا أيضا. أتليتك بلباو في مواجهة ريال مدريد الساعة الثانية ظهرا عبر قناة بي إن سبورتس 3.

إسبانيول يواجه ليجانيس الساعة الخامسة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3، ثم يلعب أوساسونا مع خيتافي في السابعة والنصف عبر بي إن سبورتس 3.

وأخيرا، يحل برشلونة ضيفا على فياريال في ختام اليوم الساعة العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان في مواجهة سهلة أمام سبال الساعة الخامسة والربع مساء عبر بي إن سبورتس 4، ويلعب كالياري مع أتالانتا الساعة السابعة والنصف مساء عبر بي إن سبورتس 4.

وختام اليوم سيكون بدربي الشمس بين نابولي وروما الساعة العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري اليوناني

ورغم حسم اللقب لصالحهم لكن المسابقة لم تنته بعد. أوليمبياكوس الذي يضم بين صفوفه المهاجم أحمد حسن "كوكا" يواجه باناثينايكوس الساعة الثامنة والنصف مساء.

دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

أحمد حجازي مدافع منتخب مصر سيتواجد رفقة وست بروميتش أيضا اليوم في مواجهة هال سيتي الساعة الرابعة مساء ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي. فوز وست بروميتش يعني ضمان خوض تصفيات التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز رسميا على الأقل، وزيادة فرص تأهلهم مباشرة.

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