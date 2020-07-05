جعفر: أدعوكم لزيارة الزمالك والتأكد من صدق حالات كورونا

الأحد، 05 يوليه 2020 - 01:47

كتب : محرر في الجول

فاروق جعفر - أنا ملك النص

تحدث فاروق جعفر المستشار الفني للزمالك عن خطوات النادي بعد إجراء مسحات فيروس كورونا.

وتأكدت إصابة مصطفى فتحي نجم نادي الزمالك، وإداري آخر في الفريق بفيروس كورونا بعد إعلان تحول عينة محمد عواد من إيجابية لسلبية. ( اقرأ أكثر )

وقال جعفر عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "فوجئنا بالحالتين الإيجابيتين في نتائج تحاليل كورونا اليوم، وندعو أي جهة لزيارة نادي الزمالك والتأكد من صدق الحالات".

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وأوضح "نخطط للعودة لكن في طريق الأمن والسلامة، وهذا المرض مشكلته نفسيا أكثر من أي شيء آخر".

وأشاد جعفر بالنظام الذي يطبقه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشأن التعاقد مع الصفقات الجديدة.

وأتم "الزمالك كان يستمر بالـ10 سنوات دون أن يحصل على بطولة، لكنه حصل على 4 بطولات هذا الموسم والزمالك يمر بأفضل لحظاته على كل المستويات الإدارية والفنية والإنشائية".

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