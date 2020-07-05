طاهر محمد طاهر: رمضان لاعب متكامل.. الدوري الإنجليزي غير شخصيته

يرى طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب أن رمضان صبحي نجم الأهلي أصبح لاعبا متكاملا في الفترة الأخيرة.

وقال طاهر عبر قناة النهار: "رمضان صبحي قائد حقيقي في الملعب ولاعب متكامل".

وأضاف "احترافه في الدوري الإنجليزي زاد كثيرا من مستواه في الملعب".

وأكمل "رمضان زميلي منذ أن كنا نلعب معا في منتخبات الناشئين والشباب ولكن شخصيته اختلفت كثيرا وأصبح أكثر نضجا بعد احترافه في الدوري الإنجليزي".

وانتقل للحديث عن المنتخب الأولمبي قائلا: "طموحي في الوقت الجاري هو المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو".

وأتم تصريحاته "الجيل الحالي قادر على صناعة الإنجاز والنجاح في الأولمبياد".

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