طاهر محمد طاهر: رمضان لاعب متكامل.. الدوري الإنجليزي غير شخصيته

الأحد، 05 يوليه 2020 - 00:32

كتب : FilGoal

تدريب الأهلي يوم 30 يونيو

يرى طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب أن رمضان صبحي نجم الأهلي أصبح لاعبا متكاملا في الفترة الأخيرة.

طاهر محمد طاهر

النادي : المقاولون العرب

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

المقاولون العرب

وقال طاهر عبر قناة النهار: "رمضان صبحي قائد حقيقي في الملعب ولاعب متكامل".

وأضاف "احترافه في الدوري الإنجليزي زاد كثيرا من مستواه في الملعب".

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وأكمل "رمضان زميلي منذ أن كنا نلعب معا في منتخبات الناشئين والشباب ولكن شخصيته اختلفت كثيرا وأصبح أكثر نضجا بعد احترافه في الدوري الإنجليزي".

وانتقل للحديث عن المنتخب الأولمبي قائلا: "طموحي في الوقت الجاري هو المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو".

وأتم تصريحاته "الجيل الحالي قادر على صناعة الإنجاز والنجاح في الأولمبياد".

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