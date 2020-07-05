أسوان: سنختار بين ملعبي اتحاد الشرطة والمقاولون العرب للعب مبارياتنا في الدوري

الأحد، 05 يوليه 2020 - 00:21

كتب : FilGoal

أسوان - الزمالك

كشف أحمد سليمان رئيس نادي أسوان عن تواصل ناديه مع المسؤولين عن ملعبي اتحاد الشرطة والمقاولون العرب، لاستضافة مباريات الفريق المتبقية في الدوري.

وقال رئيس أسوان: " تواصلنا مع المسؤولين عن ملعب اتحاد الشرطة وملعب المقاولون العرب، لاستضافة مباريات أسوان المتبقية في الدوري".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "هناك ترحيب تام من المسؤولين وسنبدأ في التحرك الرسمي يوم الأحد".

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وتابع "سنتواصل مع اتحاد الكرة كذلك، وفي النهاية سنستقر على ملعب واحد من ملعبي اتحاد الشرطة والمقاولون العرب".

وتطرق رئيس أسوان للحديث عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في النادي، قائلا: " حالتان ايجابيتان بين لاعبي أسوان".

وأكمل حديثه قائلا: " الحالاتان بلا أعراض والأمور مستقرة ونستعد لإجراء المسحة الثالثة".

ويحتل أسوان المركز الـ 13 على سلم ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 17 مباراة.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق استئناف مسابقة الدوري المصري في السابع من شهر أغسطس المقبل.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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