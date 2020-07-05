طاهر: الأهلي سيكون بوابتي للاحتراف الأوروبي.. ومستعد لمنافسة كل نجوم الفريق

شدد طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب على رغبته في خوض تجربة احترافية ثانية في أوروبا.

وقال طاهر عبر قناة النهار: "طموحي هو الاحتراف الخارجي مستقبلا وفي حالة انضمامي للأهلي سيكون النادي الأحمر بوابتي للعودة مرة أخرى إلى أوروبا".

وأضاف "في حالة انضمامي للأهلي أنا مستعد وقادر على منافسة جميع نجوم الفريق الكبار الذين يشاركون في نفس مركزي".

وأوضح: "ابتعدت عن الملاعب لفترة بسبب الإصابة وكان لذلك تأثيرا سلبيا على مستواي، لكني قادر على العودة من جديد".

وكشف طاهر "لم أتحدث مع عماد النحاس المدير الفني للفريق بشأن مفاوضات الأهلي لضمي، وهذه الأمور بالكامل متروكة لإدارة النادي".

وأتم تصريحاته "جماهير الأهلي كبيرة وتدعم أي لاعب ينضم للقلعة الحمراء".

وخاض طاهر محمد طاهر تجربة احتراف مع نادي لو هافر الفرنسي لمدة موسم.

وكشف الأهلي عن طلبه من رئيس المقاولون التعاقد مع طاهر محمد طاهر.

كما أكد المقاولون أن النادي الأصفر يتفاوض مع الأهلي حاليا بشأن نجمه الشاب.

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