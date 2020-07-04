طاهر: سعيد بمفاوضات الأهلي مع المقاولون لضمي واهتمام فايلر بي

أعرب طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب عن سعادته بمفاوضات الأهلي مع ناديه للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وقال طاهر عبر قناة النهار: "الأهلي يفاوضني وآنا سعيد بذلك".

وأضاف 'المفاوضات بين الناديين وانا أركز فقط مع المقاولون العرب في الوقت الجاري".

وأكمل "كذلك أنا سعيد باهتمام ريني فايلر المدير الفني للأهلي بضمي للفريق الأحمر".

وواصل "فايلر مدرب جيد ولكني أركز الآن مع فريقي من أجل استكمال الدوري المصري".

وشدد في نهاية تصريحاته "اللعب للأهلي شرف كبير لأي لاعب ولكني أؤجل التفكير في هذا الأمر إلى ما بعد نهاية الموسم الجاري مع المقاولون".

وكشف الأهلي عن طلبه من رئيس المقاولون التعاقد مع طاهر محمد طاهر.

كما أكد المقاولون أن النادي الأصفر يتفاوض مع الأهلي حاليا بشأن نجمه الشاب.

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