اتحاد الكرة: ظهور حالات إيجابية في مسحة الزمالك.. وهذا ما ينقص إعلان جدول الدوري

السبت، 04 يوليه 2020 - 23:47

كتب : FilGoal

لوجو الزمالك

أعلن وليد العطار المدير التنفيذي في اتحاد الكرة ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا، في نتائج المسحة الأولى لـ الزمالك.

وقال العطار: " هناك حالات إيجابية ظهرت في مسحة الزمالك".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "أرسلنا نتائج المسحة لـ الزمالك، والمسحة الثانية ستكون بعد 5 أو 6 أيام ونحن كاتحاد كرة لا نُعلن أي أسماء ونترك الأمر للأندية".

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وتابع "منذ بداية المسحات في الأندية ولا نُعلن أسماء الحالات احتراما للخصوصية، ونترك الأمر للاعب والنادي".

وأشار "الحالات بالكامل في الدوري أغلبها حالات بسيطة وبلا أعراض".

وتطرق وليد العطار للحديث عن جدول الدوري المصري، مشيرا إلى " أرسلنا جدول الدوري المقترح للجهات الأمنية المختصة وننتظر الرد الرسمي".

وأوضح "بعد الحصول على رد الجهات الأمنية، سنعلن بشكل رسمي عن جدول المرحلة الأولى من الدوري، وبعد إعلان مواعيد مواجهات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية، سنعلن عن بقية الجدول".

وأكمل حديثه قائلا: " تأجيل بطولة أمم إفريقيا سيجعل هناك أريحية نوعا ما في موعد الموسم الجديد".

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق استئناف مسابقة الدوري المصري في السابع من شهر أغسطس المقبل.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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