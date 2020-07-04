ميلان يعود 4172 يوما إلى الوراء ويغتال حلم نسور لاتسيو

السبت، 04 يوليه 2020 - 23:40

كتب : FilGoal

ميلان

فاز ميلان على مضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف دون رد في ملعب الأولمبيكو، بالجولة 30 للدوري الإيطالي.

هاكان تشالهانوجلو، وزلاتان إبراهيموفيتش، وأنتي ريبيتش سجلوا أهداف ميلان.

ليرفع الروسونيري رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس مؤقتا متجاوزا نابولي صاحب الـ45 نقطة الذي لم يلعب مباراته في هذه الجولة بعد.

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فيما تجمّد رصيد لاتسيو عند 68 نقطة في المركز الثاني، ليبتعد بفارق 7 نقاط عن المتصدر يوفنتوس، ويقترب من توديع حلم التتويج.

أليكساندر باتو، ماسيمو أمبروزيني، ريكاردو كاكا.. هؤلا كانوا مسجلي أهداف ميلان في الفوز الثلاثي الأخير للروسونيري على أرض لاتسيو يوم 1 فبراير 2009، أي قبل 4172 يوما.

يومها دخل سيموني إنزاجي –المدرب الحالي لـ لاتسيو- بديلا في صفوف النسور.

ميلان احتاج إلى أكثر من 11 عاما حتى يعود إلى العاصمة ويكرر فوزه بفارق ثلاثة أهداف الأكبر له على أرض لاتسيو في عقد من الزمان.

ميلان افتتح التسجيل في الدقيقة 23 بتسديدة التركي تشالهانوجلو التي ارتطمت بالدفاع العاصمي وعرفت طريقها إلى داخل الشباك.

قبل يتحصل ميلان على ركلة جزاء بعد انطلاقة رائعة من البلجيكي أليكسيس سايليمايكيرز.

المخضرم إبراهيموفيتش تكفل بالتسديد في الدقيقة 34، وهز الشباك بنجاح رغم محاولة توماس ستراكوشا التصدي للكرة، إلا أنها اصطدمت بيده وجسده وعرفت طريقها نحو الشباك.

بين الشوطين غادر إبراهيموفيتش وعوضه الكرواتي ريبيتش، والأخير لم يتوان في وضع اسمه على لائحة الهدافين.

الجناح السريع تلقى تمريرة حريرية من جياكومو بونافينتورا في الدقيقة 59، ترجمها بهدوء إلى هدف ثالث قتل المباراة، وقتل أحلام النسر العاصمي في لقب دوري إعجازي.

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