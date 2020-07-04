المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"

كشف محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة في نادي المقاولون العرب، جديد موقف المفاوضات مع الأهلي بخصوص طاهر محمد طاهر.

وقال محمد عادل: "لم يدخل أي فريق في مفاوضات رسمية مع المقاولون العرب من أجل طاهر محمد طاهر باستثناء الأهلي فقط".

وأردف في تصريحاته عبر أون تايم سبورتس 2 "كانت هناك محادثات شفوية سابقة من بيراميدز، ولكن لم يجد أي جديد بخصوصها".

وأضاف "يتبقى الآن خطوة أخيرة فقط في المفاوضات، وهي حديث محمود الخطيب رئيس الأهلي، مع محسن صلاح رئيس المقاولون العرب".

وتابع "طلب المقاولون بخصوص سعر طاهر أصبح أقل من 40 مليون جنيه، وأعتقد كل شيء سيحسم قريبا للغاية".

وأشار "مكالمة الخطيب ورئيس المقاولون قد تتم في الأيام القليلة المقبلة. أعتقد كل شيء سيُحسم خلال الأسبوع الجاري أما بإتمام الصفقة أو فشلها، وأتمنى إتمام المفاوضات على خير".

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وكان الأهلي قد كشف عبر FilGoal.com في وقت سابق رغبته في التعاقد مع طاهر. (طالع التفاصيل)

طاهر صاحب الـ23 عاما انضم إلى فريق لو هافر الفرنسي معارا في صيف 2016 قبل أن يعود إلى فريقه بعد موسم، وهو مستمر مع المقاولون منذ ذلك الحين.

وشارك طاهر خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها مرة.

وفي الموسم الماضي، سجل طاهر 3 أهداف وصنع 6 خلال ظهوره في 19 مباراة.

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