اتحاد الكرة: ما يقرب من 27 حالة بـ كورونا في الأندية.. وأخطرنا الزمالك بنتائج المسحة

كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة عن وجود ما يقرب 27 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا في الأندية المصرية.

وقال رئيس اللجنة الطبية: " يوجد في حدود 27 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا من مسحات أندية الدوري".

وأضاف في تصريحاته عبر أون تايم سبورتس 2 "نُخطر الأندية بنتائج تحاليلها مباشرة عقب صدورها، والأندية هي التي تملك الحق بإعلان أسماء الحالات".

وتابع "أرسلنا نتائج المسحة الأولى الخاصة بنادي الزمالك للنادي، ونسعى دائما للحفاظ على الخصوصية".

وأكمل حديثه قائلا: "مسحة نادي الزمالك تمت بالتنسيق مع المدير التنفيذي في اتحاد الكرة".

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق استئناف مسابقة الدوري المصري في السابع من شهر أغسطس المقبل.

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النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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