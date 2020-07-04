بالصور - الإسماعيلي يخوض مرانه الجماعي الأول بعد استئناف النشاط الكروي

استأنف الإسماعيلي تدريباته الجماعية لأول مرة بعد عدة شهور من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعاد الإسماعيلي لتدريباته الجماعية بعدما ظهرت نتيجة المسحة الطبية الأولى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا والتي أجراها الفريق منذ أيام.

وأظهرت المسحة إيجابية عينة لاعبين من الفريق دون الكشف عن هويتهما.

وأشرف الجهاز الطبي للإسماعيلي على تعقيم الكرات المستخدمة في المران وجميع الأدوات وأيضا الملعب.

بالإضافة إلى قياس درجات حرارة جميع اللاعبين.

ويبذل الإسماعيلي جهدا كبيرا للحفاظ على سلامة اللاعبين وأعضاء الفريق من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية وعمليات التطهير اليومية لفندق الإقامة وملاعب التدريب.

ومن المقرر أن يخضع فريق الإسماعيلي للمسحة الطبية الثانية يوم الإثنين المقبل.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة من 18 مباراة.



















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