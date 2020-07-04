بالصور - الإسماعيلي يخوض مرانه الجماعي الأول بعد استئناف النشاط الكروي

السبت، 04 يوليه 2020 - 18:56

كتب : ياسر الشريف

مران الإسماعيلي الجماعي الأول بعد استئناف النشاط الكروي

استأنف الإسماعيلي تدريباته الجماعية لأول مرة بعد عدة شهور من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعاد الإسماعيلي لتدريباته الجماعية بعدما ظهرت نتيجة المسحة الطبية الأولى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا والتي أجراها الفريق منذ أيام.

وأظهرت المسحة إيجابية عينة لاعبين من الفريق دون الكشف عن هويتهما.

أخبار متعلقة
بادجي ينتظم في مران الأهلي.. وجلسة بين معلول والجهاز الفني مران الأهلي - جلسة بين سيزا والجهاز المعاون لـ فايلر.. وعبد الحفيظ يجتمع بـ أجايي قياسات طبية للاعبي الزمالك

وأشرف الجهاز الطبي للإسماعيلي على تعقيم الكرات المستخدمة في المران وجميع الأدوات وأيضا الملعب.

بالإضافة إلى قياس درجات حرارة جميع اللاعبين.

ويبذل الإسماعيلي جهدا كبيرا للحفاظ على سلامة اللاعبين وأعضاء الفريق من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية وعمليات التطهير اليومية لفندق الإقامة وملاعب التدريب.

ومن المقرر أن يخضع فريق الإسماعيلي للمسحة الطبية الثانية يوم الإثنين المقبل.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة من 18 مباراة.

طالع أيضا

إصابة مصطفى فتحي بفيروس كورونا

حالتان كورونا في الإسماعيلي

صلاح يكشف: بكيت بعد لقاء يونايتد

تعرف على قائمة ريال مدريد قبل الموقعة المنتظرة

يونايتد يحرق بورنموث

الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
رونالدو: كنت في حاجة إلى تسجيل هذه المخالفة لأستعيد الثقة 24 دقيقة | أوروبا
الذئاب تختفي في ضباب لندن.. أرسنال يقهر ولفرهامبتون بثنائية "استثنائية" 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(0) واتفورد.. انطلاق المباراة 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سولشاير: إذا لعبنا بنفس الأداء في حضور الجماهير لسجلنا 7 أهداف 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف – موقف اللعبات الأخرى من مسحات فيروس كورونا ساعة | رياضات أخرى
في دربي بوفون.. رونالدو يقود يوفنتوس لاكتساح جاره تورينو ساعة | أوروبا
مدرب بورنموث: يونايتد اختلف تماما عن فريق الدور الأول.. تأثير برونو واضح ساعة | الدوري الإنجليزي
بالصور - الإسماعيلي يخوض مرانه الجماعي الأول بعد استئناف النشاط الكروي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 3 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 4 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة
قد ينال إعجابك