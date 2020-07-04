بادجي ينتظم في مران الأهلي.. وجلسة بين معلول والجهاز الفني

السبت، 04 يوليه 2020 - 18:42

كتب : حسام نور الدين

علي معلول

انتظم أليو بادجي مهاجم الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم السبت، استعداد لاستئناف الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

أليو بادجي

النادي : الأهلي

الأهلي

وعاد الأهلي لتدريباته الجماعية بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 48 ساعة، وذلك استعدادا لاستئناف الدوري المصري.

وغادر المهاجم السنغالي مران الأهلي الأخير قبل 3 أيام في بدايته متأثرا بكدمة في أحد أصابع القدم.

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على جانب آخر عقد الجهاز الفني للأهلي جلسة سريعة مع علي معلول ظهير أيسر الفريق قبل انطلاق المران.

واستمرت الجلسة عدة دقائق، شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة.

كما أدى محمد فخري لاعب فريق الشباب بالنادي مرانا بدنيا قويا قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

وشهدت التدريبات حصول اللاعب على وحدات بدنية متنوعة، تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام، الذي عقد جلسة سريعة مع اللاعب لمنحه بعض التعليمات الخاصة.

وقاد مران الأهلي الجماعي ديفيد سيزا المدرب العام للفريق بسبب غياب ريني فايلر المدير الفني للفريق.

ومن المنتظر أن يعود ريني فايلر للقاهرة يوم الإثنين المقبل بعد سفره إلى سويسرا لقضاء فترة إجازة، على أن يقود تدريبات الأهلي الثلاثاء المقبل.

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