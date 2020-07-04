مران الأهلي - جلسة بين سيزا والجهاز المعاون لـ فايلر وعبد الحفيظ يجتمع بـ أجايي

السبت، 04 يوليه 2020 - 18:24

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

مران الأهلي

عقد ديفيد سيزا المدرب العام للأهلي جلسة مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على هامش المران الجماعي.

جونيور أجاي

النادي : الأهلي

الأهلي

وعاد الأهلي لتدريباته الجماعية بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 48 ساعة، وذلك استعدادا لاستئناف الدوري المصري.

وشهدت الجلسة بين سيزا والجهاز الفني المعاون لـ ريني فايلر مدرب الفريق الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تشهد الاستعداد لاستكمال الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا بمواجهة الوداد المغربي في نصف النهائي خلال شهر سبتمبر المقبل.

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وشهد المران عقد جلسة سريعة بين الجهاز الفني واللاعبين للحديث عن الوحدات التدريبية التي سينفذها الفريق في التدريبات.

على جانب آخر عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي جلسة مع النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة باللاعب قبل أن ينخرط في التدريبات البدنية مع باقي زملائه.

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى تدريبات قوية للرباعي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

وحصل الرباعي على وحدات تدريبية متنوعة شهدت فقرات خاصة للتصويبات والعرضيات.

وخاض الرباعي تدريبات بدنية قوية قبل بداية المران، ثم انضم لباقي اللاعبين في تدريبات الكرة.

ومن المنتظر أن يعود ريني فايلر للقاهرة يوم الإثنين المقبل بعد سفره إلى سويسرا لقضاء فترة إجازة، على أن يقود تدريبات الأهلي الثلاثاء المقبل.

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