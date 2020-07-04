منافس الزمالك – الرجاء يٌحضر لخوض وديتين قبل استئناف الدوري

السبت، 04 يوليه 2020 - 15:42

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

يٌحضر نادي الرجاء البيضاوي لخوض مباراتين وديتين قبل استئناف بطولة الدوري المغربي.

وحسب موقع Le360 المغربي، فإن جمال سلامي مدرب الرجاء، طلب من إدارة النادي تحضير مبارتين وديتين لخوضهما خلال الفترة المقبلة، وقبل استئناف بطولة الدوري.

الموقع المغربي أفاد بأن منافسا الرجاء في المباراتين الوديتين، لن يخرجا عن فرق الدار البيضاء.

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الرجاء حاليا يخوض تدريباته في مجموعات مفرقة، ومحددة بعشرة لاعبین، مقسمین على خمسة عناصر في كل نصف أرضیة الملعب.

ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريب الجماعي بشكل كامل، بداية من الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى، ما زال الفريق يعاني بسبب عدم قدرته على إعادته لاعبيه الأجنبيين بن مالينجو، وفابريس نجوما بسبب غلق الحدود لتفادي تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ولجأ سلامي لتصعيد عدد من لاعبي فريق الناشئين لمواجهة النقص العددي في ظل عدم عودة الأجانب وغياب بعض اللاعبين للإصابة.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أعلن استئناف بطولة الدوري المغربي يوم 24 يوليو الجاري.

الرجاء سيكون منافس الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويلعب الأهلي مع الوداد البيضاوي في نصف النهائي الآخر للبطولة.

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