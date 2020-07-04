مواعيد مباريات السبت 4 يوليو 2020 والقنوات الناقلة – مواجهات قوية في إيطاليا وألمانيا وإنجلترا

السبت، 04 يوليه 2020 - 10:30

كتب : FilGoal

داني سيبايوس - شيفيلد ضد أرسنال

يوم سبت برائحة أيام السبت الكروية المعهودة في انتظارنا. ستكون المتعة حاضرة في كافلة الدوريات.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات السبت الموافق 4 يوليو 2020، والقنوات الناقلة حول العالم.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا.

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الدوري الإنجليزي

بداية اليوم ستكون مبكرة جدا في الواحدة والنصف ظهرا. نورويتش سيتي يواجه برايتون عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وفي الرابعة مساء. يلتقي مانشستر يونايتد مع بورنموث عبر قناة بي إن سبورتس 1، وفي نفس التوقيت يلعب ليستر سيتي مع كريستال بالاس عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ولفرهامبتون يواجه أرسنال في السادسة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ثم يختتم تشيلسي اليوم بمواجهة واتفورد في التاسعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يلعب الدربي أمام تورينو الساعة الخامسة والربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وفي العاشرة إلا ربع مساء. يلتقي لاتسيو مع ميلان في مواجهة قوية أخرى للجولة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

كأس ألمانيا

وفي ألمانيا يٌختتم الموسم اليوم السبت بنهائي الكأس بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزين. المواجهة ستقام على ملعب برلين الأوليمبي الساعة الثامنة مساء، وليست مذاعة عبر قنوات عربية.

الدوري الإسباني

وأخيرا. يلعب سيلتا فيجو مع ريال بيتيس في الدوري الإسباني الساعة الخامسة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 5، فيما يلعب بلد الوليد مع ألافيس الساعة السابعة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويختتم غرناطة اليوم بمواجهة فالنسيا الساعة العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا.

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