خبر في الجول - حسين الشحات مهدد بالغياب عن نصف نهائي إفريقيا

تحوم الشكوك حول جاهزية حسين الشحات جناح الأهلي من أجل التواجد مع الفريق أمام الوداد الرياضي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حسبما علم FilGoal.com.

الشحات أجرى عملية (الفتاق) في الـ 21 من شهر يونيو الماضي.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com عدم جاهزية حسين الشحات للمشاركة في التدريبات الجماعية، قبل مرور 10 أسابيع من وقت العملية.

حسين الشحات لن يشارك في التدريبات الجماعية لـ الأهلي حتى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يجعله قد يغيب عن نصف نهائي دوري الأبطال، حسبما علم FilGoal.com.

بعد نهاية فترة الـ 10 أسابيع، من توقيت العملية، سيبدأ الشحات عملية التأهيل في النادي، قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أعلن في وقت سابق إقامة نصف نهائي دوري الأبطال خلال شهر سبتمبر المقبل، ولم يكشف عن التوقيت بالتحديد حتى الآن.

في حالة تقرر إقامة مباراة الأهلي والوداد المغربي مطلع شهر سبتمبر، فـ حسين الشحات سيكون مهددا بقوة للغياب عن اللقاء بسبب عدم الجاهزية.

ولن يكون الشحات متاحا للمشاركة مع الأهلي خلال المرحلة الأولى من استئناف الدوري المصري.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق سبب تآخر الشحات في إجراء العملية الجراحية، رغم طلبه ذلك منذ دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع القصة بالكامل)

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الشحات صاحب الـ 28 عاما انضم لـ الأهلي قادما من العين الإماراتي في يناير من العام الماضي.

ولعب الشحات 24 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 4.

منذ انضمامه لـ الأهلي، سجل الشحات 13 هدفا وصنع 8 خلال ظهوره في 50 مباراة.

ورفع الشحات لقبي الدوري المصري وكأس السوبر المصري مرة.

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