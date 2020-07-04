الأهلي يكشف موعد عودة فايلر لقيادة التدريبات.. وجلسة لتحديد موقف المعارين

السبت، 04 يوليه 2020 - 12:44

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

ريني فايلر - الأهلي - سموحة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عن موعد عودة ريني فايلر المدير الفني السويسري، وتوليه تدريبات الفريق.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي: "فايلر سيعود الإثنين المقبل إلى القاهرة كما تحدد مسبقا، وسيبدأ قيادة تدريبات الفريق بداية من الثلاثاء المقبل".

وأضاف "نحن دائمي التواصل مع فايلر للتنسيق ومتابعة البرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة التي تواجد بها خارج القاهرة".

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مدير الكرة أتبع "سأجتمع مع المدير الفني خلال الأسبوع الجاري لتحديد رؤيته بشأن عودة أو استمرار أي من اللاعبين المعارين بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الجاري".

وأتم "سيتم أيضا الاستقرار على البرنامج التدريبي الخاص باللاعبين وكذلك المباريات الودية التي يحتاجها الفريق وحسم المفاضلة بين إقامة مباراة داخلية بين لاعبي الفريق وبعضهم البعض (تراي ماتش) أو اختيار أحد الفرق المتاحة لمواجهة الأهلي في مستهل تجاربه الودية".

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي عن تجديد رينيه فايلر لتعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم، بحيث ينتهي عقده الجديد بنهاية آخر مباراة في موسم 2020-2021.

ويستعد الأهلي لاستئناف النشاط الرياضي خلال المرحلة المقبلة، سواء محليا بداية من 7 أغسطس، أو نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر.

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