الأهلي يكشف موعد عودة فايلر لقيادة التدريبات.. وجلسة لتحديد موقف المعارين
السبت، 04 يوليه 2020 - 12:44
كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عن موعد عودة ريني فايلر المدير الفني السويسري، وتوليه تدريبات الفريق.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي: "فايلر سيعود الإثنين المقبل إلى القاهرة كما تحدد مسبقا، وسيبدأ قيادة تدريبات الفريق بداية من الثلاثاء المقبل".
وأضاف "نحن دائمي التواصل مع فايلر للتنسيق ومتابعة البرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة التي تواجد بها خارج القاهرة".
مدير الكرة أتبع "سأجتمع مع المدير الفني خلال الأسبوع الجاري لتحديد رؤيته بشأن عودة أو استمرار أي من اللاعبين المعارين بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الجاري".
وأتم "سيتم أيضا الاستقرار على البرنامج التدريبي الخاص باللاعبين وكذلك المباريات الودية التي يحتاجها الفريق وحسم المفاضلة بين إقامة مباراة داخلية بين لاعبي الفريق وبعضهم البعض (تراي ماتش) أو اختيار أحد الفرق المتاحة لمواجهة الأهلي في مستهل تجاربه الودية".
وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي عن تجديد رينيه فايلر لتعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم، بحيث ينتهي عقده الجديد بنهاية آخر مباراة في موسم 2020-2021.
ويستعد الأهلي لاستئناف النشاط الرياضي خلال المرحلة المقبلة، سواء محليا بداية من 7 أغسطس، أو نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر.
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