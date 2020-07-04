تشكيل مانشستر يونايتد – سولشاير يبدأ بالقوة الضاربة أمام بورنموث

السبت، 04 يوليه 2020 - 15:10

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز يحتفل بهدفه ضد برايتون

للمباراة الثالثة على التوالي يبدأ بول بوجبا وبرونو فيرنانديش في خط وسط مانشستر يونايتد هذا الموسم وتلك المرة أمام بورنموث في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

البرتغالي انتشرت بعض التقارير أمس بتعرضه لإصابة قوية بعد تدخل مع بوجبا لكنه ظهر في التشكيل الأساسي اليوم لـ أولي جونار سولشاير المدير الفني.

ولم يُجر سولشاير أي تغيير في التشكيل الأساسي عن مباراة برايتون السابقة والتي انتهت بالفوز 3-0.

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تشكيل الشياطين الحمر جاء كالآتي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: آرون وان بيساكا – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – لوك شاو

الوسط: برونو فيرنانديش – بول بوجبا – ماتيا ماتيتش

الهجوم: ماسون جرينوود – أنطوان مارسيال – ماركوس راشفورد

وعلى مقاعد البدلاء: سيرخيو روميرو – إريك بايلي – ويليامز – أنديس بيريرا – فريد – جيمس – خوان ماتا – سكوت ماكتوميناي – إوديون إيجالو.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الخامس برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

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