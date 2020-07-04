مؤتمر سيتيين: ميسي يبدو بخير.. ولا يستطيع الجميع اللعب وأقرر وفقا لمعاييري

تحدث كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة على موقف ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان وريكي بويج والمنافسة مع ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني.

المدير الفني رد على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة فياريال في الجولة الـ 33، عن رحيل ميسي والذي أثير عبر إذاعة كادينا سير (طالع التفاصيل).

وقال سيتيين: "لن أتكهن في ذلك لم أسمع أي شيء منه، يبدو بخير وما قيل لن أتطرق له".

وتابع "تدرب ميسي بشكل جيد، تحدثنا عما يجدر الحديث عنه، ليس أكثر".

وأضاف "هو على دراية تامة بما يجب عليه القيام به في كل لحظة في المباراة، ولا يتأثر بالعمر، أراه كما هو بالضبط".

وتطرق للحديث عن أنطوان جريزمان الذي أشركه في مواجهة أتليتكو مدريد في الدقيقة 89 وارتبط أيضا اسمه بالرحيل عن صفوف البلاوجرانا قائلا: "لم أتبادل الحديث معه، لديه شخصية احترافية وهو لاعب يستطيع فهم المواقف، كما فعل في مراحل أخرى من حياته الكروية".

وأكمل "سيعود للعب ويقدم كل شئ بالملعب بشكل طبيعي 100%، جريزمان لاعب رائع ومهم للغاية للنادي وللفريق".

وواصل "إذا لعب، ستسألنون لماذا لا يلعب أنسو فاتي والعكس، لا يستطيع الجميع اللعب وأنا أقرر وفقا لمعاييري".

وعن صراع المنافسة مع ريال مدريد على لقب الدوري: "ليس بإمكاننا التحكم في الموقف، نحن في حالة طوارئ، نريد التركيز والابتعاد عن ما يُكتب أو يُقال، أعلم أن هناك ضوضاء لكنني أركز على عملي".

وأردف "ليس الموقف الأول أو الأخير التي لا تسير فيه النتائج في طريقك".

وأتم عن الشاب ريكي بويج "لقد رأينا جميعًا مستواه. لقد اتخذ خطوة مهمة جدا واكتسب الاستمرارية في المباريات. لكنني أخبره ألا يتوقف ما يفعله، بل أن يتحسن. وهو يدرك الفرصة التي أتيحت له".

ويتفوق ريال مدريد على برشلونة بفارق 4 نقاط قبل 5 جولات على نهاية الدوري.

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