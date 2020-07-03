تقرير: بوجبا وبرونو يصطدمان في مران يونايتد وشكوك حول مشاركتهما ضد بورنموث

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 21:11

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - بول بوجبا - مانشستر يونايتد

تلقى مانشستر يونايتد ضربة قوية بإصابة لاعبي خط الوسط برونو فيرنانديز وبول بوجبا أثناء المران الذي أقيم اليوم الجمعة.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية في تقرير لها اليوم أن برونو وبوجبا اصطدما في بعضهما البعض خلال المران عندما كان كل منهما يلعب في فريق مختلف عن الآخر في التقسيمة.

وأوضح التقرير أنه حين اضطر الثنائي للخروج كانت إصابة برونو هي الأسوأ.

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ورفض مانشستر يونايتد التعليق على الأنباء حسبما ذكرت الصحيفة ليصبح موقف الثنائي من المشاركة ضد بورنموث غدا السبت محل شك.

ويقدم برونو أداء مميزا مع يونايتد منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي قادما من سبورتنج لشبونة إذ انه سجل ستة أهداف وصنع أربعة في 13 مباراة في كل البطولات التي شارك فيها.

أما بوجبا ومنذ استئناف النشاط الرياضي فصنع هدفين في أربع مباريات في كل البطولات.

ويواجه يونايتد نظيره بورنموث في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي في ملعب أولد ترافورد حيث يطمح الشياطين الحُمر في الفوز لتخطي تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع حال تعثره أمام واتفورد.

ويحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي الرابع وثلاث نقاط عن ليستر سيتي الثالث.

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