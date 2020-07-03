أس: فاران يغيب عن ريال مدريد أمام بلباو

من المُنتظر أن يغيب رافاييل فاران عن فريقه ريال مدريد، في مواجهة أتليتك بلباو.

ريال مدريد يحل ضيفا على أتليتك بلباو الأحد في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، ينوي استبعاد مدافعه فاران من الرحلة إلى بلاد الباسك.

وكان فاران قد غادر مباراة خيتافي في الدقيقة 32 بعد اصطدام هوائي قوي، تركه بآلام في العنف ودوار، منعاه من استكمال اللقاء.

ولم يشارك فاران في تدريبات ريال مدريد الصباحية اليوم الجمعة، بل لم يتواجد في المدينة الرياضية من الأساس، واكتفى بالراحة في منزله، وحظي بزيارة أحد أفراد الطاقم الطبي من ريال مدريد ليتأكد من تحسن حالته.

ومن المتوقع أن يشارك البرازيلي إيدير ميليتاو بدلا من فاران إلى جوار سيرخيو راموس في مواجهة بلباو، إذ كان قد دخل بديلا لـ فاران أمام خيتافي.

ويعد فاران أحد أكثر اللاعبين الذين اعتمد عليهم زيدان منذ عودة النشاط الرياضي، إذ شارك في 3483 دقيقة، وهو ثالث أكثر اللاعبين ظهورا مع ريال مدريد في الجولات الست الماضية خلف سيرخيو راموس، وكاسيميرو.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مطارده برشلونة.

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