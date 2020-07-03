رسميا – أرسنال يجدد تعاقد مارتينللي بعقد طويل الأمد

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 19:40

كتب : FilGoal

جابريل مارتينللي

أعلن أرسنال اليوم الجمعة رسميا تجديد تعاقد لاعبه الشاب جابرييل مارتينللي بعقد طويل الأمد دون الإفصاح عن مدته.

يأتي ذلك بعد 48 ساعة فقط من تجديد تعاقد بوكايو ساكا بعقد طويل الأمد كذلك.

وانضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ19 عاما قبل عام بالتمام لأرسنال ووقع على عقد آنذاك مع الفريق اللندني حتى صيف عام 2024.

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وسجل مارتينللي 10 أهداف في 26 مباراة مع أرسنال منذ انضمامه للفريق من إيتوانو البرازيلي بالإضافة لصناعته أربعة أهادف أخرى.

وقال المدير الفني لأرسنال ميكيل آرتيتا للموقع الرسمي لناديه: "أنا سعيد لأن جابي وقع عقدا جديدا معنا، هو لاعب موهوب وصغير وأبهرنا بأدائه والتزامه ومقدار عمله، نحن نتطلع لاستعادته لياقته البدنية ومشاهدته يتطور".

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