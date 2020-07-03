الإسماعيلي يجري المسحة الثانية لفيروس كورونا الإثنين

يجري الإسماعيلي المسحة الثانية للكشف عن فيروس كورونا، بمقر النادي، يوم الإثنين المقبل.

وكشف مصدر مسؤول من داخل الإسماعيلي لـ FilGoal.com أن إدارة النادي قررت إجراء المسحة الثانية يوم الإثنين بعد الاتفاق مع الشركة المنفذة للمسحات الطبية.

وكان لاعبي الإسماعيلي قد خضعوا للمسحة الطبية الأولى للكشف عن فيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي.

ومن المُنتظَر أن يعود أفراد الإسماعيلي للتدريبات الجماعية غدا السبت في ملعب الإسماعيلية، استعدادا لاستئناف النشاط الكروي.

وقد وضع ديديه جوميز المدير الفني للفريق، برنامجا تدريبيا يستمر لـ10 أيام.

ومن المُنتظَر أن يلعب الفريق عدة مباريات ودية لرفع اللياقة البدنية بين اللاعبين.

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