مدرب توتنام الأسبق: الفريق عاد للخلف مليون ميل

انتقد هاري ريدناب المدير الفني الأسبق لتوتنام أداء توتنام خلال الموسم الجاري وتخليه عن المدير الفني السابق ماوريسيو بوكيتينو والتعاقد مع جوزيه مورينيو.

ويحتل توتنام المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة وقد يفقد فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2016 بشكل خاص والمشاركة الأوروبية بشكل عام منذ عام 2010.

وقال ريدناب لإذاعة "توك سبورت" الإنجليزية: "توتنام عاد للخلف مليون ميل".

وواصل "أنت تنظر للفريق قبل سنوات امتلك كايل ووكر وداني روز وكريستيان إيريكسن وموسى ديمبيلي وديلي آلي والآن الفريق لا يقترب لذلك المستوى".

وأكمل "لقد أنهى توتنام الدوري قبل عدة أعوام أعلى من ليفربول واحتل المركز الثاني خلف ليستر سيتي ولكن ليفربول دعم فريقه ودفع نفسه ليصبح بطل الدوري وسار توتنام في الاتجاه المعاكس".

وأضاف "لقد تأهل توتنام لنهائي دوري أبطال أوروبا وكان إنجازا عظيما لكن في الدوري كانوا متوسطين وكانوا يحصلون على متوسط نقطة في 25 مباراة وهذا أسلوب فريق يصارع الهبوط، والأمر لم يتحسن".

وتابع هاري ريدناب "لقد أقال توتنام بوكيتينو وجلب مورينيو واعتقدوا أنه الشخص القادر على إعادتهم للمربع الذهبي، إن الفريق يحتاج للمشاركة في دوري أبطال أوروبا فهو لديه ملعب رائع وأفضل ملعب للتدرب وكل شيء مُعد جيدا".

واستدرك "لكن المشاركة الأوروبية لن تحدث".

وأكمل "أنت تنظر لتوتنام وأرسنال وتتسائل هل هما يتقدمان للأمام ليكونا ضمن الأربعة الأوائل الموسم المقبل؟ أرى مانشستر سيتي وليفربول هما أفضل فريقين وهناك مانشستر يونايتد وتشيلسي وفرق تتطور مثل ولفرهامبتون".

وأتم هاري ريدناب حديثه "لا أرى مشاركة أوروبية لتوتنام الموسم المقبل، سيكون الأمر صعبا مجددا لفريقي شمال لندن أرسنال وسبيرز".

وتولى ريدناب مسؤولية توتنام في الفترة من 2008 لـ2012 وظفر بالمركز الثاني في كأس الاتحاد الإنجليزي معهم في عام 2009.

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