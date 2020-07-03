أرتيتا: هناك مكان لـ أوزيل دائما في أرسنال

قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال إنه يوجد مكان دائم لمسعود أوزيل في صفوف فريقه رغم غيابه عن المشاركة في المباريات بعد استئناف النشاط الكروي.

وقال أرتيتا: "أعتقد أن اللاعبين يستطيعون التأقلم على الخطط المختلفة ونحن كذلك نستطيع تطبيق أكثر من نظام للاعبين المختلفين".

واعتمد أرتيتا مؤخرا على طريقة 3-4-3 فيما يفضل أوزيل اللعب كصانع ألعاب.

وواصل المدرب الإسباني حديثه "أحيانا الأمر لا يتعلق بكيفية الطريقة التي نريد اللعب بها يجب أن نحاول ملائمة اللاعبين الذين نمتلكم ونشركهم في اللحظات والمواقف المناسبة لتأدية عملهم في الملعب براحة وتنفيذ ما نطلبه".

وشدد أرتيتا "هناك مكان دائما في أرسنال للاعب بمثل إمكانيات أوزيل".

ويلاقي أرسنال نظيره ولفرهامبتون في ملعب مولينكس غدا السبت في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

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