الكشف عن - شرط أوباميانج لتجديد عقده مع أرسنال

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 18:24

كتب : FilGoal

أوباميانج يحتفل بهدف أرسنال في نورويتش سيتي على طريقته

كشفت شبكة ESPN شرط الجابوني بيير إيميريك أوباميانج من أجل تجديد عقده مع فريقه أرسنال الإنجليزي.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى رغبة أوباميانج في الحصول على عقد جديد لمدة 3 سنوات على الأقل مع الحصول على راتب لا يقل عن 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، من أجل تجديد عقده مع المدفعجية.

الجابوني صاحب الـ 31 عاما يتبقى له 12 شهرا في عقده مع أرسنال، ويحصل على راتب يقترب من 200 ألف إسترليني في الأسبوع.

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ويكثف أرسنال من محاولاته لتجديد عقد أوباميانج الذي وصل لهدفه رقم 50 من 79 مباراة في الدوري الإنجليزي كأسرع لاعب في تاريخ أرسنال يصل لهذا الرقم.

وتحدث الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن تجديد عقد أوباميانج في وقت سابق، مشيرا إلى "أنا إيجابي للغاية في هذا الأمر".

وتابع "في كل مرة أتحدث فيها مع أوباميانج، أرى كم هو سعيد للغاية بالتواجد هنا. أتمنى أن يستمر معنا لأطول فترة ممكنة".

وانضم أوباميانج إلى أرسنال قادما من بوروسيا دورتموند في 2018.

وسجل أوبا 22 هدفا هذا الموسم في كل البطولات ونجح في صناعة هدفين.

منذ انضمامه لـ أرسنال، شارك أوباميانج في 101 مباراة مع الفريق الإنجليزي ونجح في تسجيل 63 هدفا وصناعة 14 هدفا.

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