بعد روبن.. شنايدر يفكر في العودة لممارسة كرة القدم

حنينن كرة القدم داعب آرين روبن ودفعه للعودة إلى الملاعب بعد عام على اعتزاله، ويبدو أن حنينا مشابها يضرب قلب فيسلي شنايدر الآن.

ويسلي شنايدر النادي : معتزل أوتريخت

صانع الألعاب التاريخي لـ منتخب هولندا، يفكر جديا في العودة لممارسة كرة القدم من بوابة نادي أوتريخت.

وشنايدر أحد مواليد مدينة أوتريخت، ويحظى بعلاقة قوية بإدارة النادي التي تسمح له بحضور مباريات الفريق في المقصورة الشرفية، على الرغم من عدم ارتدائه قميص أوتريخت في بداياته.

وصرّح جوردي زويدام المدير الرياضي لـ أوتريخت: "لقد تحدثنا بشأن عودته المحتملة، والقرار يعود إليه".

وأضاف عبر محطة NOS: "الآن لديه الوقت ليقرر إن كانت الفكرة تناسبه".

وأتم: "شنايدر في حالة فنية جيدة سيكون أمرا مثيرا للاهتمام".

وتلقى شنايدر قميصا يحمل اسمه من رابطة مشجعي أوتريخت التي طالبته بالتوقيع للفريق، ليأتي رد شنايدر: "تحدثت مع زويدام وسأفكر في الأمر".

شنايدر (36 عاما) بدأ مسيرته في أياكس أمستردام، ثم لعب لاحقا لـ ريال مدريد، وإنتر ميلان، وجالاتسراي، ونيس، واختتم مسيرته في الغرافة القطري بنهاية موسم 2018\2019.

ويمتلك شنايدر 134 مباراة دولية بقميص هولندا، سجل خلالها 31 هدفا، وساعد بلاده على الوصول لنهائي كأس العالم 2010، واحتلال المركز الثالث في كأس العالم 2014.

وكان روبن –الزميل السابق لـ شنايدر في منتخب الطواحين- قد تراجع عن الاعتزال بدوره الشهر الفائت، وقرر التوقيع لنادي طفولته جرونينجن، لينضم إلى صفوفه بدءا من الموسم المقبل.

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