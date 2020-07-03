فيديو في الجول - برشلونة 1992.. عام تحقيق الأحلام الكتالونية

صيف 1992. مايكل جوردان قد أنهى للتو ثاني رقصاته مع شيكاجو بولز، ويستعد للسفر إلى أوروبا رفقة ما اعتبر الفريق الجماعي الأفضل في تاريخ الرياضة لخوض غمار الأوليمبياد.

وقبل هذا التاريخ قليلا كان برشلونة يكتب تاريخا مجيدا، جعل من مدينته أرضا للحماس وتدفق الأدرينالين قبل حتى استقابل الأوليمبياد.

FilGoal.com يقدم لكم فيديو خاص عن قصة موسم برشلونة التاريخي عام 1992 وكل تفاصيله.

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