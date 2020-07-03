خبر في الجول – 3 خيارات أمام الزمالك للمعسكر الداخلي

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 16:30

كتب : FilGoal

محمود علاء - الزمالك - الترجي

يٌفاضل الجهاز الفني لنادي الزمالك بين ثلاثة خيارات لاختيار مقر إقامة المعسكر الداخلية المقبل للفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يفاضل بين إقامة المعسكر في برج العرب –وهو الخيار الأول للنادي- أو إقامته في الإسماعيلية، أو في أحد فنادق القاهرة التي تحتوي على ملعب.

وسيحدد نادي الزمالك مكان المعسكر وفقا لتوافر الحجوزات، مع أفضلية اختيار معسكر برج العرب.

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الزمالك كان قد أعلن في وقت سابق عن إقامة معسكرين للفريق. الأول داخليا في برج العرب، والثاني قبل السفر لخوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في مكان يختاره كارتيرون.

لاعبو الزمالك خضعوا لمسحة طبية أولى اليوم الجمعة لفيروس كورونا، على أن يخضعوا للمسحة الثانية بعد 72 ساعة قبل استئناف تدريبات الفريق.

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