تقرير: ميليك قال نعم لـ يوفنتوس

قال البولندي أركاديوش ميليك مهاجم نابولي نعم على الانتقال إلى يوفنتوس وفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

البولندي صاحب ركلة الترجيح الحاسمة والتي قادت نابولي للتتويج على حساب يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا الموسم الحالي بات قريبا من الانتقال للسيدة العجوز الموسم المقبل.

ووفقا للتقرير فأن نابولي مستاء من مفاوضات يوفنتوس مع مهاجمه ويطلب 40 مليون يورو لبيع لاعبه.

وينتهي عقد ميليك مع نابولي في 2021 ومن الممكن أن يرحل في الصيف المقبل دون مقابل.

وفتح نابولي مفاوضاته مع توتنام وكذلك أتليتكو مدريد لينضما لسابق ضم المهاجم الدولي بدلا من بيعه لمنافس مباشر.

ويأمل فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لـ يوفنتوس في عرض فديريكو بيرناردسكي أو لوكا بيليجريني في الصفقة لتقليل قيمة الانتقال وتعزيز إمكانية ضم البولندي.

وأضاف التقرير أن يوفنتوس قد يُدرج اسمين في الصفقة من أجل إتمام التعاقد.

يوفنتوس في 2016 ضم الأرجنتيني جونزالو إيجوايين من نابولي بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ 86 مليون يورو حينها، وهو ما تسبب في توتر بين إدارة الناديين وانضم ميليك لتعويضه من أياكس الهولندي.

البولندي 26 عاما سجل 13 هدفا في 27 مباراة بجميع المسابقات الموسم الجاري.

وإجمالا بقميص البارتينوبي خاض 114 مباراة سجل خلالها 47 هدفا وصنع 5 منذ 2016.

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