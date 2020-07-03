نادر شوقي لـ في الجول: عقبة تٌعطل احتراف "ليلة" في ماديرا.. وعرض من سيمبا لـ والتر

كشف نادر شوقي مدير شركة إليفين التي تدير نادي الجونة، كواليس عقبة تُعطل انضمام محمد محسن "ليلة" لاعب الفريق إلى فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي.

وقال نادر شوقي في تصريحات لـFilGoal.com: "تلقينا عرضا من فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي لضم محمد محسن (ليلة) قبل فترة".

وأضاف "النادي أخطرنا رسميا بأن عبد الرحمن مجدي وكيل اللاعبين هو ممثلهم في مصر، وبمقدورنا التفاوض معه".

شوقي أكمل "تواصلنا مع عبد الرحمن مجدي وأتممنا التفاوض معه بالفعل ثم أرسلنا نتيجة المفاوضات إلى ناسيونال ماديرا، لكنهم لم يردوا".

وأتبع "راسلتهم مجددا للاستفسار عن سبب عدم الرد رغم تقدمهم بالعرض في بداية الأمر".

محمد محسن "ليلة" قال في تصريحات لمركز الجونة الإعلامي في هذا الصدد "تركيزي الأول مع نادي الجونة لإنهاء الموسم في مركز يليق باسم النادي وكذلك بمجموعة اللاعبين الرائعين في الفريق وهو هدفنا الرئيسي هذا الموسم".

وأكمل "أركز الآن على الملعب وعودة الدوري فقط، وأترك أمر عرض ماديرا البرتغالي لإدارة نادي الجونة والمفاوضات بين الإدارتين ووكيل أعمالي".

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 11 مباراة مع الجونة في بطولة الدوري.

نادر شوقي كشف أيضا عن وصول عرض لوالتر بواليا المهاجم الزامبي للفريق، فقال "نادي سيمبا التنزاني قدم لنا عرضا رسميا لضم والتر بواليا مهاجم الفريق، وما زلنا في مرحلة للتفاوض".

والتر بواليا انضم للجونة بداية الموسم الجاري من نكانا الزامبي. صاحب الـ 25 عاما سجل ثلاثة أهداف مع الفريق في 15 مباراة خاضها ببطولة الدوري.

وعن المفاوضات مع الأهلي حول المعارين، قال شوقي "لم نتحدث مع الأهلي حول مصير المعارين أو رغبتنا في استعارة لاعبين للموسم المقبل حتى الآن".

ويملك الجونة أربعة لاعبين معارين من الأهلي هم أحمد ياسر ريان، ومحمد الجزار، وباسم علي، وأكرم توفيق الذي اقترب من العودة للاهلي بانتهاء الموسم.

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