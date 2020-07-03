نادر شوقي لـ في الجول: عقبة تٌعطل احتراف "ليلة" في ماديرا.. وعرض من سيمبا لـ والتر

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 16:07

كتب : أحمد الخولي

الجونة

كشف نادر شوقي مدير شركة إليفين التي تدير نادي الجونة، كواليس عقبة تُعطل انضمام محمد محسن "ليلة" لاعب الفريق إلى فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي.

وقال نادر شوقي في تصريحات لـFilGoal.com: "تلقينا عرضا من فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي لضم محمد محسن (ليلة) قبل فترة".

وأضاف "النادي أخطرنا رسميا بأن عبد الرحمن مجدي وكيل اللاعبين هو ممثلهم في مصر، وبمقدورنا التفاوض معه".

أخبار متعلقة
الجونة يعلن عودته للتدريبات الثلاثاء نتائج المسحة الثانية.. حالة إيجابية في نادي الجونة الجونة ينفي التفاوض مع لاعب الترجي "الأولوية للاعبي الفريق" نادر شوقي يوضح موقف انتهاء إعارة رمضان لـ الأهلي وعودة أكرم توفيق.. وموعد تدريبات الجونة

شوقي أكمل "تواصلنا مع عبد الرحمن مجدي وأتممنا التفاوض معه بالفعل ثم أرسلنا نتيجة المفاوضات إلى ناسيونال ماديرا، لكنهم لم يردوا".

وأتبع "راسلتهم مجددا للاستفسار عن سبب عدم الرد رغم تقدمهم بالعرض في بداية الأمر".

محمد محسن "ليلة" قال في تصريحات لمركز الجونة الإعلامي في هذا الصدد "تركيزي الأول مع نادي الجونة لإنهاء الموسم في مركز يليق باسم النادي وكذلك بمجموعة اللاعبين الرائعين في الفريق وهو هدفنا الرئيسي هذا الموسم".

وأكمل "أركز الآن على الملعب وعودة الدوري فقط، وأترك أمر عرض ماديرا البرتغالي لإدارة نادي الجونة والمفاوضات بين الإدارتين ووكيل أعمالي".

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 11 مباراة مع الجونة في بطولة الدوري.

نادر شوقي كشف أيضا عن وصول عرض لوالتر بواليا المهاجم الزامبي للفريق، فقال "نادي سيمبا التنزاني قدم لنا عرضا رسميا لضم والتر بواليا مهاجم الفريق، وما زلنا في مرحلة للتفاوض".

والتر بواليا انضم للجونة بداية الموسم الجاري من نكانا الزامبي. صاحب الـ 25 عاما سجل ثلاثة أهداف مع الفريق في 15 مباراة خاضها ببطولة الدوري.

وعن المفاوضات مع الأهلي حول المعارين، قال شوقي "لم نتحدث مع الأهلي حول مصير المعارين أو رغبتنا في استعارة لاعبين للموسم المقبل حتى الآن".

ويملك الجونة أربعة لاعبين معارين من الأهلي هم أحمد ياسر ريان، ومحمد الجزار، وباسم علي، وأكرم توفيق الذي اقترب من العودة للاهلي بانتهاء الموسم.

طالع أيضا

تقرير مغربي يكشف الدولة المستضيفة لمباريات دوري الأبطال

خبر في الجول – تحليل عواد سلبي

حكيمي يوجه رسالة لـ ريال مدريد

العشري لـ في الجول: ليس أمامنا حلا آخر

دجلة لـ في الجول: تعامل اتحاد الكرة مع الأهلي والزمالك سبب خراب الكرة

في الدوري الجونة محمد محسن ليلة والتر بواليا سيمبا ناسيونال ماديرا
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – 3 خيارات أمام الزمالك للمعسكر الداخلي 6 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ميليك قال نعم لـ يوفنتوس 9 دقيقة | أوروبا
تيليجراف: ندومبيلي مقابل رامسي.. توتنام رفض صفقة تبادلية مع يوفنتوس 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نادر شوقي لـ في الجول: عقبة تٌعطل احتراف "ليلة" في ماديرا.. وعرض من سيمبا لـ والتر 30 دقيقة | الدوري المصري
نايكي تسحب قمصان برشلونة من المتاجر بسبب تلاشي الألوان 49 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – تغير في وظائف الجهاز الفني للزمالك بعد انضمام عبد الرؤوف 56 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن انضمام أحمد عبد الرؤوف للجهاز الفني ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى يكشف موعد معسكر الزمالك وترحيب الجهاز الفني بموعد المنافسات الإفريقية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة" 3 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 4 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة
قد ينال إعجابك