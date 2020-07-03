نايكي تسحب قمصان برشلونة من المتاجر بسبب تلاشي الألوان

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 15:48

كتب : FilGoal

قميص برشلونة 2020-2021

لن يظهر برشلونة بقميصه الجديد لموسم 2020-2021 أمام جاره إسبانيول في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يستضيف برشلونة على ملعب كامب نو منافسه في الإقليم في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

شركة "نايكي" مورد الملابس للفريق الكتالوني سحبت القميص الجديد بعدما اكتشفت مشكلة تلاشي ألوان القميص مع العرق أو الغسيل.

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ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فأن الشركة سحبت كامل القمصان من المتاجر قبل بدء بيعها لجماهير البلاوجرانا.

ومن المنتظر أن يعود برشلونة للقمصان ذات الخطوط الحمراء والزرقاء ويفصلها خطوط صفراء في الموسم المقبل.

وسيكون القميص الثاني باللون الأسود والثالث باللون الوردي.

ولم يُعلن عن قمصان برشلونة للموسم المقبل بشكل رسمي حتى الآن.

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