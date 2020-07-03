الزمالك يعلن انضمام أحمد عبد الرؤوف للجهاز الفني

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، انضمام أحمد عبد الرؤوف لاعب الفريق السابق للجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.

وانضم أحمد عبد الرؤوف للجهاز الفني كمدرب للفريق، خلفا لسامي الشيشيني الذي استقال من منصبه قبل عدة أيام.

وخضع عبد الرؤوف إلى المسحة الطبية رفقة لاعبي الفريق والجهاز الفني صباح اليوم الجمعة، على أن يجرون مسحة أخرى بعد 72 ساعة.

ويستعد الزمالك لاستئناف التدريبات استعدادا لعودة النشاط الكروي في الفترة المقبلة.

أحمد عبد الرؤوف (34 عاما) لعب لنادي الزمالك خلال الفترة من 2007 إلى 2010، قبل أن يعتزل كرة القدم عام 2018 في نادي المنصورة.

وسبق لعبد الرؤوف التواجد في الجهاز الفني لنادي الزمالك وقت تولي ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو" تدريب الفريق بداية الموسم الجاري.

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