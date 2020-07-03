المصري لـ في الجول: نستعد لعودة النشاط أيا كان التاريخ.. لكن نريد تعويضا ماديا

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 10:30

كتب : أيمن عيد

المصري - بيراميدز

يعتبر النادي المصري فترة الإعداد الحالية للفريق، استعداد لعودة النشاط أيا كان موعده، لكنهم يريدون التعويض المادي من اتحاد الكرة لصعوبة تدبيره.

وقال محمد الخولي نائب رئيس المصري في تصريحات لـFilGoal.com: "نعتبر استعدادات الفريق حاليا هي تجهيز بدني للاعبين لأي موقف مستقبلي".

وأضاف "اتحاد الكرة قرر استئناف الدوري ولكن عليه أن يلتزم بالاشتراطات التي وضعتها الاندية خلال الاجتماع مع اللجنة الخماسية".

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الخولي أوضح "أبرز طلباتنا هي تعويض الأندية مادياً عن فارق تكلفة تنفيذ الاشتراطات الوقائية، لأن وضعنا المالي لا يتحمل تلك التكاليف".

نائب رئيس المصري أكمل "لا يوجد أي موارد مالية لإقامة معسكر للفريق خلال الأيام المقبلة ، تدبيرأمورنا المالية بات أمراً في غاية الصعوبة في ظل توقف النشاط منذ مارس الماضي".

وأتم "طلبنا من الشركة الراعية سرعة توفير أقساطنا المستحقة".

كان اتحاد الكرة قد أعلن أمس الخميس، يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري بداية من المؤجلات.

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