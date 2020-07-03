زيدان يعلق على أنباء رحيل ميسي.. ويؤكد: لم نفز بشيء بعد

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن فريقه لم يفز بشيء بعد وذلك عقب الفوز الصعب على خيتافي بهدف دون رد في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

هذا بالإضافة لتعليقه على الأنباء المثارة حول رحيل ليونيل ميسي قائد برشلونة عن الفريق الكتالوني بنهاية تعاقده الموسم المقبل.

وقال زيدان عقب المباراة: "كنت أعرف قبل المباراة إننا سنعاني ولكن من التحلي بالصبر كنا نعرف أيضا إننا نستطيع الفوز".

وواصل "هذه ثلاث نقاط هامة ولكنها مجرد نقاط لم نفز بشيء بعد".

وشدد "مازال أمامنا خمسة نهائيات حتى نهاية الدوري والآن سوف نستعد للقاء يوم الأحد المقبل".

وعن أنباء رحيل ميسي قال: "ميسي يغادر برشلونة؟ لا أعلم ماذا سيحدث لكننا نريد أفضل اللاعبين في هذا الدوري".

أما عن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ومُسجل هدف الفوز قال: "راموس قائدنا ولاعب لا يتكرر ويجب أن نهئئ كل اللاعبين لأن ما يفعلوه ليس سهلا".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ74 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه برشلونة.

طالع أيضا

رد ناصر ماهر على عرض ناسيونال ماديرا

إعلان موعد عودة الدوري رسميا

تعرف على مؤجلات الدوري المصري

مساعد فايلر يجيب عن هل فكر في الرحيل من الأهلي

تقرير تركي: النني "قنبلة" في سوق انتقالات جالاتا سراي