أودينيزي يحطم سلسلة نتائجه السلبية على رأس روما

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 00:21

كتب : FilGoal

كيفين لاسانيا - أودينيزي - روما - الدوري الإيطالي

كسر أودينيزي سلسلة النتائج السلبية في المباريات الـ 9 الأخيرة وفاجئ روما بالفوز على ملعب الأولمبيكو بنتيجة 2-0 في ختام الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

أودينيزي منذ الفوز على ساسولو في يناير الماضي، خسر 5 مباريات وتعادل في 4 دون أي فوز، في حين تعرض روما للخسارة الثانية على التوالي بنفس النتيجة بعد الخسارة من ميلان في الجولة السابقة.

كيفين لاسانيا سجل هدف التقدم للبيانكونيري في الدقيقة 12 بعدما استغل تسديدة الأرجنتيني رودريجو دي بول الخاطئة وأودع الكرة في الشباك.

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أرجنتيني آخر زاد من أوجاع روما، دييجو بيروتي قائد الذئاب تحصل على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل خطير على ساق البرازيلي بيكاو.

وفي الشوط الثاني سجل المقدوني إيليا نيستورفسكي الهدف الثاني بعد عرضية من دي بول.

خسارة ستشعل دربي الشمس بين روما ونابولي أكثر على المركز الخامس في الجولة المقبلة، بعدما توقف رصيد روما عند 48 نقطة مقابل 45 للبارتينوبي.

فيما ارتقى أودينيزي مركزين في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة في المركز الـ 14 متفوقا على تورينو وسامبدوريا.

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