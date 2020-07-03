رضا شحاتة: نستعد لعودة الدوري في أول أغسطس.. ومن المبكر الحديث عن موقف ثنائي الأهلي

تحدث رضا شحاتة المدرب العام لنادي الجونة عن موقف الفريق من عودة الدوري وكذلك مستقبل أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ثنائي الأهلي المُعار.

وقال رضا شحاتة: "نتيجة المسحة الأولى جاءت سلبية للجميع في الجونة، والمسحة الثانية أظهرت إصابة لاعب، حالته طبيعية وتم عزله وقريبا سيعود للفريق".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "بيدرو بارني المدير الفني ليس متواجدا في الوقت الحالي ونتواصل معه عبر الفيديو وعقدنا اجتماعا فنيا لكسب الوقت لنصبح جاهزين".

وأردف "اتفقنا مع بيدرو على إمكانية أن نبدأ الدوري في الأول من أغسطس، وسنحصل على فرصة أخرى بعد إعلان موعد عودة الدوري في وقت متأخر عما وضعنا خططنا".

وأوضح "في أوروبا اللاعبون لم يعودوا بنسبة 100% فنيا، وهو ما سيحدث في الدوري أيضا ومع توالي المباريات سيكتمل كل شيء".

وعن موقف أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان من العودة لـ الأهلي: " سنتنظر بعد 10 أو 11 مباراة لنرى قرار الأهلي في مستقبل أكرم توفيق أو احمد ياسر ريان معنا، من المبكر الحديث من سيبقى أو سيرحل، نشغل تفكيرنا حاليا بعودة النشاط".

وأتم ردا عما إذا تدّخل حسام غالي مسبقا في عمله؟ "حسام غالي لم يتدخل في عملي مطلقا عندما توليت المهمة كمدير فني للفريق".

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