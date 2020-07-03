رضا شحاتة: نستعد لعودة الدوري في أول أغسطس.. ومن المبكر الحديث عن موقف ثنائي الأهلي

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 00:17

كتب : FilGoal

الجونة

تحدث رضا شحاتة المدرب العام لنادي الجونة عن موقف الفريق من عودة الدوري وكذلك مستقبل أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ثنائي الأهلي المُعار.

وقال رضا شحاتة: "نتيجة المسحة الأولى جاءت سلبية للجميع في الجونة، والمسحة الثانية أظهرت إصابة لاعب، حالته طبيعية وتم عزله وقريبا سيعود للفريق".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "بيدرو بارني المدير الفني ليس متواجدا في الوقت الحالي ونتواصل معه عبر الفيديو وعقدنا اجتماعا فنيا لكسب الوقت لنصبح جاهزين".

أخبار متعلقة
عودة الدوري - طلعت يوسف لـ في الجول: القرارات غير مدروسة.. لا مبرر لذلك عودة الدوري - رئيس أسوان لـ في الجول: الوزير وافق على خوض جميع مبارياتنا في القاهرة عودة الدوري – كشري لـ في الجول: تمنيت الاستئناف في 15 أغسطس.. وظروفنا تتشابه مع الأندية الأخرى عودة الدوري – المقاصة لـ في الجول: قرار الاتحاد مناسب.. وأزمة وحيدة

وأردف "اتفقنا مع بيدرو على إمكانية أن نبدأ الدوري في الأول من أغسطس، وسنحصل على فرصة أخرى بعد إعلان موعد عودة الدوري في وقت متأخر عما وضعنا خططنا".

وأوضح "في أوروبا اللاعبون لم يعودوا بنسبة 100% فنيا، وهو ما سيحدث في الدوري أيضا ومع توالي المباريات سيكتمل كل شيء".

وعن موقف أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان من العودة لـ الأهلي: " سنتنظر بعد 10 أو 11 مباراة لنرى قرار الأهلي في مستقبل أكرم توفيق أو احمد ياسر ريان معنا، من المبكر الحديث من سيبقى أو سيرحل، نشغل تفكيرنا حاليا بعودة النشاط".

وأتم ردا عما إذا تدّخل حسام غالي مسبقا في عمله؟ "حسام غالي لم يتدخل في عملي مطلقا عندما توليت المهمة كمدير فني للفريق".

طالع أيضا

رد ناصر ماهر على عرض ناسيونال ماديرا

إعلان موعد عودة الدوري رسميا

تعرف على مؤجلات الدوري المصري

مساعد فايلر يجيب عن هل فكر في الرحيل من الأهلي

تقرير تركي: النني "قنبلة" في سوق انتقالات جالاتا سراي

رضا شحاتة الجونة عودة الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
زلزال مرتقب.. كادينا سير: ميسي يفكر في الرحيل عن برشلونة 19 دقيقة | أوروبا
كلوب: كانت هناك مساحات ولا ينبغي حدوث ذلك ضد سيتي.. أتفهم ما حدث 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أودينيزي يحطم سلسلة نتائجه السلبية على رأس روما 31 دقيقة | أوروبا
رضا شحاتة: نستعد لعودة الدوري في أول أغسطس.. ومن المبكر الحديث عن موقف ثنائي الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
راموس يُخرج لسانه للجميع.. ريال مدريد لا يرفض الهدايا ويعزز صدارته 48 دقيقة | أوروبا
محامي النقاز: انضم لـ الترجي في 10 دقائق.. وسنغلق ملف الزمالك في نهاية 2020 53 دقيقة | إفريقيا
جوارديولا يتحدى الجميع: الموسم المقبل سيكون قصة مختلفة 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أبو تريكة: هناك شيء يُدعى "برستيج" البطل.. ما حدث جرس إنذار لكلوب ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة" 3 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 4 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة
قد ينال إعجابك