رغم دعم الجماهير.. بريمن يفوت فرصة التفوق في ذهاب ملحق الدوري الألماني

الخميس، 02 يوليه 2020 - 23:11

كتب : FilGoal

فيردر بريمن - هادينهايم - ملحق الدوري الألماني

تلقى فريق فيردر بريمن دعما من جماهيره عندما قرروا رسم شعار النادي عن طريق السيارات أثناء خوض اللاعبين مباراة ملحق البقاء في الدوري الألماني.

دعم لم يُجد نفعا بعدما تعادل دون أهداف الأخضر الألماني مع هادينهايم صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدرجة الثانية على أرضية ملعبه.

لقاء الإياب سيكون على ملعب الأخير في 6 يوليو الجاري حاسما لحجز المقعد الأخير في الدوري الألماني بدرجتيه الأولى والثانية لموسم 2020-2021.

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66 دقيقة مرت من عمر اللقاء لتشهد التهديد الأول في المباراة، الكوسوفي ميلوت راتشيسا سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن.

وقبل 3 دقائق من نهاية اللقاء تعرض المدافع الفنلندي نيكلاس مويساندر لاعب بريمن للطرد بعدما حصل على بطاقة صفراء ثانية وسيغيب عن مباراة الإياب.

الدقيقة 90 شهدت أخطر فرص اللقاء الذي شهد تسديدة وحيدة بين الـ 3 خشبات خلال 88 دقيقة من الفريقين، ليونادرو بيتنكورت أهدر فرصة تسجيل هدف فوز بريمن بعدما سدد في المدافع والمرمى خال من حارسه.

وسينتظر بريمن الإياب ليحدد إما سيكون الفريق رقم 16 من الدوري الألماني الذي يفوز في الملحق أم السابع الذي يخسر أمام فرق الدرجة الثانية منذ 1982.

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