مصدر في الأهلي يكشف لـ في الجول شرط الموافقة على استمرار أزارو مع الاتفاق

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، شرط النادي من أجل استكمال وليد أزارو مهاجم الفريق للموسم مع الاتفاق السعودي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "الأهلي ما زال له مستحقات مالية متبقية من قيمة إعارة أزارو لـ الاتفاق".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "المستحقات بقيمة 100 ألف دولار واجبة السداد، ولم نحصل عليها حتى الآن".

وتابع "ليس لدينا أي مانع في استمرار أزارو مع الاتفاق حتى نهاية الموسم رغم نهاية فترة إعارته بالفعل، ولكننا نُقدر ما حدث بسبب ظروف كورونا".

وشدد "ولكن ننتظر سداد قيمة الـ 100 ألف دولار أولا".

وأتم "أزارو لاعب على قوة الأهلي ونتواصل بشكل دائم معه للاطمئنان عليه".

وشارك أزارو مع الاتفاق في 7 مباريات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مرة قبل توقف النشاط الكروي جراء تفشي فيروس كورونا.

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