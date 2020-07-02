قطار أتالانتا لا يتوقف.. يمر من محطة نابولي بثنائية

منذ الخسارتين المتتاليتين من فيورنتينا وسبال، فاز أتالانتا على تورينو بسباعية نظيفة وانطلق قطاره بكل قوة محليا وأوروبيا.

قطار أتالانتا اليوم مر من محطة نابولي بعدما فاز بثنائية دون مقابل في الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي على ملعب أتليتي دي أتزوري في بيرجامو.

الانتصار العاشر في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات، والرابع تواليا منذ عودة النشاط الرياضي في إيطاليا.

نابولي المنتشي بلقب كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس توقفت سلسلة انتصاراته مع جاتوزو عند 5 مباريات في الدوري الإيطالي.

جيانبيرو جاسبريني احتفل اليوم بمباراته رقم 400 في الدوري الإيطالي، حقق 166 انتصارا مقابل 104 تعادل و130 هزيمة بقمصان جنوى وباليرمو وإنتر والتجربة الأبرز أتالانتا.

الشوط الأول شهد إصابة الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا في رأسه فخرج وعوضه الإيطالي أليكس ميريت بعد مرور نصف ساعة من بداية اللقاء.

في الشوط الثاني افتتح الكرواتي ماريو باشاليتيش التسجيل في الدقيقة 47 برأسية من عرضية الأرجنتيني إليخاندرو جوميز.

الأرجنتيني رفع رصيده في صناعة الأهداف هذا الموسم بالدوري الإيطالي إلى 15 كأكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في موسم واحد منذ موسم 2004-2005.

وعزز الألماني روبن جوسنيس تقدم نيراتزوري بيرجامو بهدف ثان في الدقيقة 55 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس.

فوز رفع رصيد أتالانتا إلى 60 نقطة على بُعد 12 نقطة من يوفنتوس المتصدر و4 نقاط من إنتر صاحب المركز الثالث.

وظل نابولي سادسا برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن روما الذي يختتم الجولة بمواجهة أودينيزي وقبل مواجهة دربي الشمس المرتقبة بين الفريقين بالجولة المقبلة.

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