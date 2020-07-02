تشكيل ريال مدريد - فينيسيوس يعوض هازارد في الهجوم أمام خيتافي.. وعودة مودريتش

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة خيتافي في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

ويبدأ الفرنسي فيرلاند ميندي بدلا من مارسيلو، في حين يشارك الكرواتي لوكا مودريتش في خط الوسط.

ويضم هجوم الميرينجي كل من فينيسيوس جونيور بدلا من إيدين هازارد الذي يغيب للحصول على راحة وإيسكو إلى جوار كريم بنزيمة

وجاء تشكيل الملكي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفخال – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – إيسكو

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز من أجل تعزيز تصدره في جدول ترتيب الدوري، إذ يتفوق بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة برصيد 71 نقطة عقب تعادل الأخير مع أتليتكو مدريد 2-2.

ويحتل خيتافي المركز السادس برصيد 52 نقطة ويتنافس على مقاعد المؤهلة أوروبيا.

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