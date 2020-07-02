عودة الدوري - طلعت يوسف لـ في الجول: القرارات غير مدروسة.. لا مبرر لذلك

الخميس، 02 يوليه 2020 - 21:13

كتب : هاني العوضي

الإسماعيلي - الاتحاد - الصورة من حساب الاتحاد العربي لكرة القدم

يرى طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قرار استئناف الدوري المصري في السابع من أغسطس المقبل "قرار غير مدروس".

اتحاد الكرة أصدر بيانا أعلن من خلاله موعد عودة الدوري في السابع من أغسطس المقبل (طالع التفاصيل).

وقال طلعت يوسف: "لا أجد أي مبرر لاستئناف الدوري في السابع من أغسطس المقبل".

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وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "كل المدربين وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة والمدير الفني للاتحاد اتفقوا في الاجتماع على عدم بداية الدوري قبل 6 أسابيع لأسباب بدنية وفنية".

وتابع "توقعت زيادة مدة الاستعدادات نظرا لتأجيل أمم إفريقيا لـ 2022، ولكن هذا لم يحدث".

وأكمل حديثه قائلا: "القرارات غير مدروسة من الجميع والأمور أصبحت صعبة".

وأشار "ماهي آلية عودة اللاعبين الأجانب إلى الفرق؟ سيبتعدون من أسبوع لـ 10 أيام بسبب الحجر الصحي".

وأتم "ليس أمامي الآن سوى انتظار جدول الدوري لأرى ما سيتم اتخاذه لأننا نمتلك مباراة مؤجلة مع الزمالك".

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة من 17 مباراة.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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