عودة الدوري - رئيس أسوان لـ في الجول: الوزير وافق على خوض جميع مبارياتنا في القاهرة

الخميس، 02 يوليه 2020 - 21:05

كتب : حامد وجدي

أسوان

كشف أحمد سليمان رئيس نادي أسوان موافقة الوزير على خوض الفريق مبارياته بالدوري المصري في القاهرة.

وقال سليمان لـ FilGoal.com: "الوزير وافق على خوض الـ8 مباريات بالقاهرة التى كان من المقرر خوضها في أسوان، نظرا للظروف الاستثنائية من الطيران وعدم القدرة على السفر وخوض مباريات كل 3 أو 4 أيام".

وبذلك سيخوض أسوان جميع مبارياته الباقية في الدور الثاني من الدوري المصري وعددها 17 في القاهرة.

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وتابع "حددنا ملعبين نخوض عليهما مبارياتنا والوزير سيساعدنا في إقناع الأندية بالموافقة على اللعب على أحد الملاعب".

وأكمل "الوزير ساندنا في المستحقات خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف "نتمني الدعم ماديا في هذه التكلفة خاصة وأننا تنازلنا عن حقنا في خوض 8 مباريات على ملعبنا بسبب الظروف الاستثنائية".

ويحتل أسوان المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة من 17 مباراة.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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