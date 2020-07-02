عودة الدوري – المقاصة لـ في الجول: قرار الاتحاد مناسب.. وأزمة وحيدة

الخميس، 02 يوليه 2020 - 20:50

كتب : أحمد شاكر

فريق مصر للمقاصة

أوضح وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة أن قرار اللجنة الخماسية باستئناف الدوري جاء مناسبا عقب الاستجابة لمتطلبات الأندية.

وقال هويدي لـ FilGoal.com: "سنبدأ التدريبات يوم السبت المقبل، أجرينا مسحة ثانية أول أمس، والنتيجة الأولية جاءت سلبية لكل اللاعبين، ولا نملك أي مصاب بـ كورونا".

وتابع عن قرار عودة الدوري "قرار الاتحاد مناسب في وضع التوقيتات، استجابوا لمتطلبات الأندية بالجلسة، وتقريبا نُفذ ما اتفقنا عليه".

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وكشف "اعتقد أن الأزمة في الفترة المقبلة وحتى عودة المباريات إنها ستكون فترة إعداد لموسمين متتاليين مع استكمال كأس مصر وبطولة الكأس الجديدة".

وأتم "سيكون هناك ضغط مباريات كبير ولكننا في النهاية نمتثل لرأي اتحاد الكرة التابعين لها".

ويحتل الفريق الفيومي المركز الـ 17 قبل الأخير 14 نقطة من 17 مباراة.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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