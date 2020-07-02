عودة الدوري - المقاولون لـ في الجول: الميعاد جيد وفقا لاتفاق المدربين مع اللجنة الخماسية

الخميس، 02 يوليه 2020 - 19:53

كتب : بسام أبو بكر

المقاولون العرب - طنطا

أوضح محمد عادل المشرف على الكرة في المقاولون العرب أن ميعاد عودة الدوري جيد وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الخماسية مع الأندية.

محمد عادل قال لـ filGoal.com: "ميعاد بدء انطلاق الدوري جيد، لأنه يأتي حسب ترتيبات المديريين الفنيين في اجتماعهم مع اللجنة الخماسية، وهو حصول الأندية على 6 أسابيع للاستعداد وهو ما حدث بالفعل".

وتابع "ليس لنا علاقة بالأندية التي قالت أنها لن تخوض المباريات لأنهم يدفعون ضريبة التأخر في الاستعدادت".

أخبار متعلقة
عودة الدوري – مدرب طنطا لـ في الجول: قرار الاستئناف اتُخذ ليس لدينا رغبات.. سنعود عودة الدوري - طولان لـ في الجول: اتحاد الكرة "بيزنقنا".. ومعترض على توقيت لعب المباريات عودة الدوري – مدرب الحدود لـ في الجول: لدي مشاكل صعبة.. قد أخوض الدوري بقلبي دفاع فقط مصدر من الزمالك لـ في الجول: تأجيل المسحة الطبية للاعبين لعدة أسباب وبعد نتيجتها العودة للتدريبات

وأضاف "قمنا بعمل مسحة أولى وثانية ونتدرب بشكل جيد، وعماد النحاس يضع جدول كل أسبوع نسير عليه".

وأردف "لم يطلب النحاس معسكرا مغلقا ولكن لو طلب سنوافق فمازلنا نمتلك الكثير من الوقت للاستعداد والسير وفق الإجراءات الاحترازية".

وأتم "أتمني الجميع أن يبدا ونتحرك ونسير للأمام وليس العودة إلى الوراء".

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 18 مباراة.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

طالع أيضا

رئيس طنطا يكشف تحول في موقف الزمالك من استئناف الدوري

النقاز إلى الترجي التونسي

صفقة مدوية مثيرة في أوروبا

لماذا قرر الزمالك تأجيل المسحة الأولى للاعبيه

تحرك قضائي جديد من الأهلي ضد الزمالك

المقاولون العرب عودة الدوري عماد النحاس
نرشح لكم
أخر الأخبار
عودة الدوري – كشري لـ في الجول: تمنيت الاستئناف في 15 أغسطس.. وظروفنا تتشابه مع الأندية الأخرى 16 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل القمة – صلاح أساسي وليفربول بالقوة الضاربة.. وسترلينج ودي بروين أساسيون في سيتي 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – الأهلي يعلن تعيين طارق محروس مدربا للفريق الأول 27 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير تركي: النني "قنبلة" في سوق انتقالات جالاتا سراي 35 دقيقة | المحترفون
عودة الدوري - الإنتاج الحربي لـ في الجول: قرار ممتاز.. لا مشكلة لدينا 43 دقيقة | الدوري المصري
عودة الدوري - المقاولون لـ في الجول: الميعاد جيد وفقا لاتفاق المدربين مع اللجنة الخماسية 52 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يُجري المسحة الأولى لـ كورونا يوم الجمعة ساعة | الدوري المصري
عودة الدوري – مدرب طنطا لـ في الجول: قرار الاستئناف اتُخذ ليس لدينا رغبات.. سنعود ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة" 3 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 4 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة
قد ينال إعجابك