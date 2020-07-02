عودة الدوري - المقاولون لـ في الجول: الميعاد جيد وفقا لاتفاق المدربين مع اللجنة الخماسية

أوضح محمد عادل المشرف على الكرة في المقاولون العرب أن ميعاد عودة الدوري جيد وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الخماسية مع الأندية.

محمد عادل قال لـ filGoal.com: "ميعاد بدء انطلاق الدوري جيد، لأنه يأتي حسب ترتيبات المديريين الفنيين في اجتماعهم مع اللجنة الخماسية، وهو حصول الأندية على 6 أسابيع للاستعداد وهو ما حدث بالفعل".

وتابع "ليس لنا علاقة بالأندية التي قالت أنها لن تخوض المباريات لأنهم يدفعون ضريبة التأخر في الاستعدادت".

وأضاف "قمنا بعمل مسحة أولى وثانية ونتدرب بشكل جيد، وعماد النحاس يضع جدول كل أسبوع نسير عليه".

وأردف "لم يطلب النحاس معسكرا مغلقا ولكن لو طلب سنوافق فمازلنا نمتلك الكثير من الوقت للاستعداد والسير وفق الإجراءات الاحترازية".

وأتم "أتمني الجميع أن يبدا ونتحرك ونسير للأمام وليس العودة إلى الوراء".

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 18 مباراة.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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