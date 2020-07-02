عودة الدوري – مدرب طنطا لـ في الجول: قرار الاستئناف اتُخذ ليس لدينا رغبات.. سنعود

كشف أيمن المزين المدير الفني لطنطا عن احتمالية عودة فريقه للتدرب يوم السبت المقبل استعدادا لاستئناف نشاطه بالدوري.

وأعلن اتحاد الكرة عن استئناف نشاط الدوري في السابع من شهر أغسطس المقبل.

وتحدث المزين لـFilGoal.com قائلا: "حددنا السبت المقبل موعدا لبدء التدرب ونسعى لتحديد كل الإجراءات الاحترازية من حيث إقامة اللاعبين وكل شيء طُلب منا تنفيذه".

وأضاف "من الوارد تأجيل التدرب يومين أو ثلاثة، لكن قرار النهائي العودة للمران ستكون الأسبوع المقبل".

وأضاف "قرار عودة الدوري تم اتخاذه بالفعل وبالتالي ليس لدينا أي رغبات وسنتدرب".

وأتم أيمن المزين "نسعى للدخول في معسكر تدريبي يكون في الغردقة أو شرم الشيخ".

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