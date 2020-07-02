عودة الدوري – مدرب الحدود لـ في الجول: لدي مشاكل صعبة.. قد أخوض الدوري بقلبي دفاع فقط

قال محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود إن فريقه لم يبدأ التدرب حتى الآن استعدادا لاستئناف الدوري وأنه أجرى مسحة ثالثة لكل أعضاء الفريق مساء الأربعاء.

وأعلن اتحاد الكرة عن استئناف نشاط الدوري في السابع من شهر أغسطس المقبل.

وواصل حليم في حديثه لـFilGoal.com: "أنتظر أولا نتيجة المسحة الثالثة للتأكد من سلامة اللاعبين لبدء المران السبت المقبل".

وأضاف "سأخوض المران في ظروف صعبة لدي قلب دفاع أصيب بكورونا وآخر بقطع في الرباط الصليبي ولا أعلم ماذا سيحدث في نتائج المسحة الثالثة".

وأضاف "قد أخوض الدوري بقلبي دفاع فقط، أنا في موقف صعب لأن لو أي قلب دفاع آخر أصيب لن أجد من يعوضني لأخوض المباريات".

وواصل "طرحت تلك المشكلة على اتحاد الكرة ولكن قيل لي أن أحلها مع اللجنة الطبية الخاصة بهم".

واستدرك "لذا سأتدرب السبت المقبل في ضوء كل اللاعبين المتاحين".

وأتم محمد حليم حديثه "أنا أصغر مدرب في الدوري وتوليت مسؤولية الفريق في ظروف سيئة ولكن سأكافح لأنهي الموسم بشكل جيد وأضع الفريق في مكانة جيدة".

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