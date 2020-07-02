أشرف حكيمي إلى إنتر.. فرصة كونتي الحقيقية للانطلاق

في الأغلب وجد أنطونيو كونتي ضالته في مركز الظهير الأيمن عندما خسر في الشوط الثاني من بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

أشرف حكيمي النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

إنتر تقدم على ملعب سيجنال إيدونا بارك بهدفين دون مقابل وفي الشوط الثاني ظهر أشرف حكيمي فسرق الفوز بتسجيل هدفين، فوز ساهم لاحقا في تأهل دورتموند رفقة برشلونة لثمن نهائي المسابقة.

أنطونيو كونتي يعتمد على رسم خططي 3-4-3 أو 3-5-2 منذ بداية تجربته مع يوفنتوس مرورا بمنتخب إيطاليا ثم تشيلسي الإنجليزي وأخيرا إنتر.

في مركز الظهير الأيمن يتواجد أنطونيو كاندريفا لاعب كونتي المفضل في تجربته مع منتخب إيطاليا، وضم في الشتاء النيجيري فيكتور موسيس على سبيل الإعارة بعد تجربة جيدة في تشيلسي الإنجليزي.

كاندريفا الذي كان يصنفه جمهور إنتر بأحد الصفقات الفاسدة في الفريق في بعض الأحيان صار هاما في خطط كونتي، وموسيس لم يلعب بقميص تشيلسي قبل أو بعد كونتي مثلما فعل رفقة الإيطالي.

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لماذا يحتاج كونتي أشرف حكيمي؟

الغاني كوادو أسامواه يشرح ماذا يحتاج كونتي من الظهير: "يريد من الظهير في كل مرة نمتلك الكرة أن يتقدم إلى الأمام قدر الإمكان، حيث يتواجد المهاجمون، هذا يتطلب الكثير من الطاقة البدنية. في بعض الأحيان يحين الوقت للتسديد على المرمى".

سريع –أسرع لاعب في تاريخ الدوري الألماني قبل أن يكسر ألفونسو ديفيز رقمه- وقادر على المراوغة والوصول لمنطقة جزاء الخصم في الوقت المناسب ولديه قوة دفاعية جعلت حكيمي أول صفقات إنتر الصيفية ومناسبا لما قاله الغاني.

مدرب سلافيا براج جيندريتش تريبسوفسكي مدرب سلافيا براج بعدما سجل حكيمي ثنائية في شباك فريقه هذا الموسم بدوري الأبطال أشاد بالمغربي قائلا: "أعتقد أنه سيكون في غضون بضع سنوات سيكون بين ثلاثة أو أربعة أفضل أظهره في العالم. إمكاناته هائلة".

إنتر يعتمد هذا الموسم على الأظهرة بشكل أكبر، 35% من هجمات إنتر تتشكل على الجهة اليمنى مقابل 37% لليسرى و28% للعمق، وهذا يفسر سبب ضم حكيمي الذي يستطيع اللعب على الجهتين ويحل صداع مؤرق لكونتي.

الإيطالي ضم هذا الموسم فقط 4 لاعبين لشغل المركزين في سوق الانتقالات الصيفية والشتوية منهم 3 على سبيل الإعارة دون أن يقدم أحدهم حلا مثاليا لكونتي بالإضافة للمتواجدين.

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ضد كاندريفا

الظهير المغربي البالغ 21 عاما في موسم 2018-19 سجل 3 وصنع 7 في جميع المسابقات وانفجر الموسم الحالي، فقط في الدوري الألماني هذا الموسم سجل 5 وصنع 10.

إجمالا في 2019-2020 سجل 9 وصنع 10، في مركز الظهير المتقدم كان إسهامه الأكبر بتسجيل 3 وصناعة 9 وجميعها جاء في 29 مباراة هذا الموسم وعندما تحول للجهة اليسرى سجل 3 أهداف.

حكيمي على المستوى الدفاعي يرتكب 0.7 خطأ في المباراة ويشتت الكرة من مناطق دفاعه 0.6 كل 90 دقيقة ويكمل 2.2 مراوغة لكل مباراة ويسدد 1.2 كل 90 دقيقة ويحصل على 1.5 خطأ لصالحه.

وتصل نسبة تمريرات المغربي الصحيحة إلى 85% والكرات العرضية الصحيحة 2 لكل مباراة.

في المقابل صنع أنطونيو كاندريفا وفيكتور موسيس 9 أهداف وسجل الأول 3 دون أن يسجل الأخير في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

بالمقارنة مع كاندريفا فالإيطالي –الأكثر ظهورا مع إنتر هذا الموسم- يسدد 1.4 أي أكثر من حكيمي وتصل نسبة تمريراته الصحيحة إلى 83.3% أقل من المغربي.

دفاعيا يرتكب كاندريفا أخطاء أقل ويشتت 0.8 كل 90 دقيقة، لكن المغربي يكتسح هجوميا في المراوغات، إذ يراوغ كاندريفا خصومه 0.3 في المباراة ويسدد 1.4 لكل مباراة ويحصل على 0.6 حطأ لصالحه.

كونتي في الموسم المقبل سيكون خياره الأول حكيمي لأن كاندريفا (34 سنة) من الصعب أن يخوض كافة اللقاءات بمفرده، في المقابل لن تجدد إدارة إنتر إمكانية ضم فيكتور موسيس وكذلك قد تُعير فلانتينو لازارو مرة أخرى بعدما فشل في كسب ثقة الإيطالي.

حكيمي صار أول صفقات إنتر للمنافسة بشكل رسمي ليعود مرة أخرى للمنافسة الحقيقية على الألقاب بعد عام تمهيدي لجماهير النيراتزوري لإصلاح العيوب قبل الانطلاق.

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