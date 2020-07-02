الخطيب يشيد بجهود وزير الرياضة في مساندة كل الأندية

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر والتحية لـ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وجاء شكر الخطيب لـ صبحي بسبب قيام الأخير بـ"دوره على الوجه الأكمل وحرصه على الاطمئنان بنفسه على سير العمل في كل الأندية بعد استئناف النشاط"، وفقا لما جاء على الموقع الرسمي لـ الأهلي.

وأشار الخطيب إلي "أشرف صبحي يعمل بكل طاقته ويساند كل الهيئات الرياضية دون تمييز ويدعم المنتخبات الوطنية وكل الأبطال الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية ولا ينكر أحد دوره الواضح في قرار الدولة الصائب والذي اتخذته لجنة الأزمة التي يترأسها مصطفي مدبولي بعودة النشاط في مختلف اللعبات الرياضية ودفع عجلة الإنتاج في وجود إجراءات وقائية كافية".

وأضاف "وزير الرياضة يعمل بتنسيق واتساق مع كل مؤسسات الدولة لمصلحة الوطن ويبذل قصارى جهده لأن تجري المنافسات في إطار الروح الرياضية والبعد عن التعصب وإعلاء المصلحة العليا".

وشدد رئيس الأهلي على ضرورة دعم أشرف صبحي ومساندته "لأنه يسير في الاتجاه الصحيح لخدمة الرياضة المصرية ووضعها في المكانة التي تستحقها".

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