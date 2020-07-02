الخطيب يشيد بجهود وزير الرياضة في مساندة كل الأندية
الخميس، 02 يوليه 2020 - 16:50
كتب : أحمد الخولي
وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر والتحية لـ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وجاء شكر الخطيب لـ صبحي بسبب قيام الأخير بـ"دوره على الوجه الأكمل وحرصه على الاطمئنان بنفسه على سير العمل في كل الأندية بعد استئناف النشاط"، وفقا لما جاء على الموقع الرسمي لـ الأهلي.
وأشار الخطيب إلي "أشرف صبحي يعمل بكل طاقته ويساند كل الهيئات الرياضية دون تمييز ويدعم المنتخبات الوطنية وكل الأبطال الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية ولا ينكر أحد دوره الواضح في قرار الدولة الصائب والذي اتخذته لجنة الأزمة التي يترأسها مصطفي مدبولي بعودة النشاط في مختلف اللعبات الرياضية ودفع عجلة الإنتاج في وجود إجراءات وقائية كافية".
وأضاف "وزير الرياضة يعمل بتنسيق واتساق مع كل مؤسسات الدولة لمصلحة الوطن ويبذل قصارى جهده لأن تجري المنافسات في إطار الروح الرياضية والبعد عن التعصب وإعلاء المصلحة العليا".
وشدد رئيس الأهلي على ضرورة دعم أشرف صبحي ومساندته "لأنه يسير في الاتجاه الصحيح لخدمة الرياضة المصرية ووضعها في المكانة التي تستحقها".
اقرأ أيضا
مصدر بـ اتحاد الكرة: نتجه لإعلان موعد استئناف الدوري اليوم فقط
أبو تريكة يتذكر لحظاته الأولى داخل الأهلي
غياب أزارو عن تدريبات الاتفاق بعد نهاية إعارته.. وشرط من الأهلي لاستمراره
عبد الحفيظ: الأهلي يرحب بقرار كاف ونطالب بسرعة إعلان جدول الدوري.